Genova. Sono ripresi gli allenamenti della Rappresentativa Regionale Ligure Under 19, allenata da Giuseppe Chiappucci, e dal neo collaboratore tecnico Giorgio Figaia, che ha affrontato, in amichevole, la Juniores Nazionale del Ligorna di mister Alessandro Cocuzza, imponendosi per 4-3.

Le reti della selezione ligure sono state realizzate da Totaro (doppietta), Trucchi e Borreani.

» leggi tutto su www.genova24.it