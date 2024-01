La Veloce stecca ancora e il primo posto si allontana, Morbelli: “Non molliamo, in difficoltà in trasferta”

Dieci punti con tante squadre in mezzo sono un gap difficile da colmare. Se il primo posto, e quindi la promozione diretta, sembra al momento difficile da ipotizzare, non tutto è perduto visto che permane la possibilità di disputare i playoff. A patto però di accelerare. La Veloce di mister Massimiliano Ghione hanno vinto soltanto 3 delle 8 partite disputate, tante quante le sconfitte.

Il viceallenatore Alessandro Morbelli analizza il pareggio 2 a 2 maturato sul campo della Nolese: “Pareggio influenzato dal fatto che ci siamo fatti trascinare nel primo tempo da una bagarre, bisognava stare più tranquilli. Abbiamo avuto il pallino del gioco per 45 minuti, poi la tranquillità è venuta meno e ci siamo complicati la vita. Negli spogliatoi ci siamo dati un po’ di regole per rientrare in campo con un’altra mentalità evitando di fare troppe parole mettendo a repentaglio la nostra logica di campo”.

