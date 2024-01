Maltempo in arrivo sulla Liguria: scatta l’allerta gialla per piogge persistenti e possibili rovesci

Liguria. Atteso da domani un peggioramento delle condizioni meteo che porterà sulla regione piogge diffuse e persisitenti associate a locali rovesci, in particolare sulle zone interne del Levante. Visto l’attuale stato di bagnamento del terreno prossimo alla completa saturazione, al persistere delle precipitazioni potranno registrarsi incrementi dei livelli dei bacini grandi, generalmente contenuti all’interno dell’alveo. Per questo motivo Arpal ha emesso l’allerta gialla idrologica per i bacini grandi per il levante ligure a partire dalle 18 di mercoledì 18 gennaio 2024

OGGI MARTEDI’ 16 GENNAIO: Nel pomeriggio venti moderati settentrionali in rinforzo su B con raffiche localmente fino a 40-50 km/h.

