Liguria. Blandi flussi umidi nei bassi strati determinano ancora tempo perturbato senza fenomeni di rilievo, in attesa della perturbazione di origine atlantica in arrivo nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: al pomeriggio rinforzi di scirocco su Golfo Tigullio e Golfo Paradiso, e di tramontana su genovese e savonese.

