Mondini convoca la Commissione Ambiente: “Sensoristica IoT per monitorare tutte le componenti dell’inquinamento”

Una rete di sensori per monitorare l’inquinamento nel territorio comunale di Santo Stefano Magra: questo il perno della seduta della Commissione consiliare Ambiente santostefanese convocata dal presidente della stessa, il consigliere comunale Luciano Mondini (capogruppo Salute e Ambiente); convocazione inviata in data odierna ai consiglieri componenti l’organismo, nonché a sindaca, assessore all’Ambiente e responsabile Ufficio Ambiente. “In esito alle recenti sentenze Tar e Consiglio di Stato, a breve potrebbe iniziare la irreversibile costruzione del biodigestore – scrive Mondini nella convocazione -; dalle mappe odorigene simulate da Recos-Iren risulta molto elevato il rischio di esposizione a valori superiori rispetto ad una unità odorigena fino alla zona abitata limitrofa al borgo storico; la attuale rete di monitoraggio aria dell’Arpal è costituita da una sola centralina presente sul territorio comunale, in posizione limitrofa al centro di raccolta rifiuti Vedicella, e fornisce l’andamento temporale esclusivamente dei soli gas di scarico da traffico stradale”.

Osservato che “recentemente è stato dato il via alla Zona Logistica Semplificata(ZLS) che permetterà di velocizzare la realizzazione di insediamenti logistici tramite semplificazioni burocratiche, con il rischio che il traffico e l’inquinamento dell’aria aumentino”, Mondini, sempre nella premessa, fa menzione della deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato nel novembre 2021 una sua mozione. “Sindaco e giunta – scrive a questo proposito il presidente – si sono impegnati a: «Monitorare l’emissione di effluenti e scarichi inquinanti integrando l’attuale rete di monitoraggio Arpal con una rete di monitoraggio acqua, aria e agenti fisici, (es: con sensoristica intelligente IoT), realizzata e gestita dai Comuni interessati con la collaborazione di Arpal, Università di Genova, Ordini provinciali, attingendo dal Pnrr, progetti a fondo perduto per imprenditoria giovanile e startup»”.

