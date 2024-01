Muretti a secco, passa l’emendamento per liberalizzare gli interventi: “Saranno opere di edilizia libera”

Genova. “Il recupero dei muretti a secco può oggi essere considerato tra le opere di edilizia libera. Grazie a un emendamento al collegato al bilancio, firmato insieme alla collega Daniela Menini, ho previsto che le opere di manutenzione e ripristino di fasce terrazzate con muri a secco, non necessitino di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso, venendo dunque considerate opere di edilizia libera. Lo scopo è promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio e contrastare il dissesto idrogeologico. Una norma a cui avevo già lavorato nel 2018 e che ora viene perfezionata e migliorata”.

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria. “I muretti a secco sono stati dichiarati Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, un riconoscimento alla straordinaria bellezza dei paesaggi terrazzati, che dimostra come i valori dell’agricoltura siano parte integrante del patrimonio culturale dei popoli”

