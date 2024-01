Nuoto pinnato: USS Dario Gonzatti sette volte medagliata al Memorial D’Alessandro

Camaiore. Domenica 14 gennaio si è svolto il Memorial Dario D’Alessandro, a Camaiore, in Toscana.

Questa manifestazione, ideata per ricordare l’atleta del Kamasub scomparso nel 2019 a causa di un incidente stradale, ha richiamato atleti da ogni parte d’Italia. L’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” è stata orgogliosa di partecipare in segno di attenzione verso il sedicenne che gareggiò ai Mondiali Juniores di nuoto pinnato di Sharm el Sheik, dimostrando il suo talento e la sua passione per questo sport.

