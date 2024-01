Pallanuoto, al Lerici la battaglia con il San Giorgio Genova

Prima vittoria in casa dopo 3 gare per il Lerici Sport (che fuori però ha sempre vinto) nel campionato di Serie B nazionale, Girone 2, alla “Mori” spezzina sulla San Giorgio Genova. E dire che nel finale gli ospiti, dopo che lericini peraltro avevano sprecato un rigore con Dainese, erano in superiorità numerica. “Successo in effetti po’ rocambolesco – ha commentato al termine l’allenatore dei “Coccodrilli” Andrea Sellaroli – ma non per questo meno meritato”.

Il tabellino

LERICI – S. GIORGIO GE 5 – 4

PARZIALI: 0-1 / 1-0 / 2-0 / 2-3.

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 3 reti, Telara, Sisti, Echenique, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Dainese, Torracca, Pietra.

SAN GIORGIO GENOVA: Candò, Robustelli, De Grado, Verolla 2, Vassallo, Carazza 2, Da Monte, Massa, Ferriani, Leoncini, Maimone, Di Leo, Sacco, Manca.

ARBITRO: Iannou.

Altri risultati in quella che era appunto la 4.a giornata: Rapallo-Tolentino 11-10, Perugia-Livorno 8-8, Osimo-Aragno Rivarolesi 11-10, Civitavecchia-Locatelli Genova 10-4.

Ne consegue questa classifica; Civitavecchia punti 12, Locatelli, Lerici, Osimo 9, Rapallo e Aragno Rivarolesi 7, Perugia e Livorno 2, San Giorgio e Tolentino 0.

