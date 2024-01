Piazza Cavour e i problemi con cantiere e ordinanza Euro 4, gli ambulanti uniti: “Siamo pronti a trasferire il mercato altrove”

Si allarga il fronte degli scontenti tra gli operatori del mercato di Piazza Cavour e inizia a farsi strada un’ipotesi che rappresenterebbe un cambiamento epocale: gli ambulanti di diverse categorie si dicono disponibili a lasciare la storica piazza per portare i banchi e i loro prodotti da un’altra parte, in un luogo che è già stato individuato ma intorno al quale per il momento viene mantenuto il massimo riserbo. Le motivazioni sono quelle che vengono denunciate da tempo, con l’aggiunta del divieto per le auto Euro 4 e precedenti di raggiungere la piazza e le vie limitrofe. La proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Una situazione ritenuta insostenibile, che ha spinto i titolari dei banchi del pesce a unirsi ai colleghi dell’ortofrutta e delle gastronomie nel lanciare l’ultimatum a Palazzo civico, responsabile di quasi tutti i problemi che affliggono il lavoro quotidiano degli ambulanti. Il tutto sotto il coordinamento di Ama – Associazione mercato ambulanti, il sodalizio sempre più numeroso e rappresentativo del pensiero degli operatori della piazza, ormai distanti anni luce dalle associazioni di categoria, con l’eccezione di Confcommercio.

