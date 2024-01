Rapallo: “La filastrocca di tre ex sindaci che tentano la scalata”

Da Andrea Carannante, candidato sindaco a Rapallo

Tutti a Rapallo chiedono un cambiamento, per risollevare la città ancora incastrata su molte questioni come il porto, il San Francesco, lo sciagurato progetto di un ipermercato in centro, il tunnel. Quindi ci troveremo 3 ex sindaci (Costa, Capurro e Campodonico) per cambiare la città. Fra l’altro tutti traditi fra di loro. Se non fosse una cosa tragica sembrerebbe una barzelletta ricordandoci l’attuale Sindaco Bagnasco quando assieme a Capurro si presentarono dal notaio per sfiduciare quelli che definivano “dilettanti allo sbaraglio” Questa è la dimostrazione che è una “guerra privata” che li divide su questioni personali, ripicche e vendette senza nessuna visione di una città che oggi è davvero in crisi.

Liberiamo Rapallo da questi signori e dalla loro politica che ci sta portando al collasso.

