Rappresentanti porti crocieristici del Mediterraneo scendono alla Spezia per un tour sostenibile

Si tiene in questi giorni, a bordo dell’MSC Fantasia, attraccata oggi su Molo Garibaldi. Il Cruise Professional Development Course 2024 organizzato da Med Cruise, l’Associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, di cui fanno parte anche i porti della Spezia e di Marina di Carrara. Il corso di formazione, che è iniziato ieri con l’imbarco a Genova e terminerà domani a Napoli, è stato organizzato da Francesca Antonelli, Senior vice President di MedCruise e tenuto da esperti del settore tra cui Michele Francioni, Senior Vice President di MSC Crociere; Marieta Garcia Prieto, Presidente di GEA Cooperative; Ivana Melillo Head of Energy Efficiency and Funded Projects MSC.

I partecipanti al corso, 42 persone tra rappresentanti di MedCruise e di MSC, responsabili della promozione e del marketing dei porti crocieristici più importanti del Mediterraneo e rappresentanti di società di tour operator, sono stati invitati a seguire un programma che verte soprattutto sugli strumenti ed i progetti in corso per garantire una sempre maggiore sostenibilità dei traffici e del turismo crocieristici, sia a bordo sia a terra.

La seconda tappa del tour ha previsto per stamani una visita “sostenibile” alla città ed ai suoi musei. Un evento importante per il territorio spezzino che ha potuto mostrare agli ospiti internazionali le emergenze culturali ed artistiche della città, diventata una delle destinazioni crocieristiche più ambita dai turisti di tutto il mondo. I partecipanti al tour, organizzato grazie alla fattiva collaborazione tra il settore Promozione e Marketing dell’Autorità di Sistema Portuale della Spezia, e il Comune della Spezia, in particolare dall’Assessore al Turismo Maria Grazia Frija, che hanno coordinato le varie tappe.

“Questo corso professionale conferma l’importanza della stretta collaborazione tra le grandi compagnie di crociera, come MSC, e i porti che, come i nostri, accolgono le navi da crociera, allo scopo si perseguire lo sviluppo della sostenibilità del traffico passeggeri e del turismo crocieristico – ha detto il Presidente AdSP, Mario Sommariva-. Sono molte le navi che già adottano sistemi di riduzione delle emissioni, proprio come MSC Fantasia, che ospita i partecipanti a questo corso, che utilizza con successo il sistema degli scrubber. E sono molti le soluzioni ed i progetti che sta sviluppando anche l’AdSP, con consistenti investimenti, per far sì che le navi ospitate dai nostri porti, grazie anche a infrastrutture innovative, siano sempre più tecnologiche e meno inquinanti”.

“La Spezia è una città che vanta un ricchissimo patrimonio culturale e, come Amministrazione, in questi anni abbiamo lavorato per riscoprirlo e promuoverne la conoscenza con diversi progetti: itinerari pedonali alla scoperta della nostra storia; La Spezia Forte con il quale abbiamo riqualificato siti culturali dimenticati come il rifugio antiaereo Quintino Sella, la Batteria Valdilocchi, il Parco delle Mura e il Parco della Rimembranza; un’attenta valorizzazione dei nostri Musei Civici che nel 2023 hanno sfiorato i 70mila visitatori– dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – una città che ha tanto da offrire, arricchita da eventi lungo tutto il corso dell’anno, e che sta vivendo una profonda trasformazione dal punto di vista turistico con quasi 1 milione di visitatori l’anno. Un benvenuto quindi a questa importante delegazione, cui siamo lieti di mostrare le inestimabili bellezze della nostra città.”

“L’importante iniziativa organizzata da MedCruise Association in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale, ha consentito di fare scoprire ai partecipanti del tour,i molteplici punti di interesse della nostra città e del Golfo dei Poeti. La storia, la cultura e le tradizioni eno-gastronomiche confermano La Spezia come meta di rilevante interesse turistico; il mercato crocieristico rappresenta un’ottima opportunità per stabilire un primo contatto conoscitivo col nostro territorio che confidiamo possa evolversi con presenze turistiche sempre maggiori e prolungate nelle nostre strutture. Questa iniziativa troverà seguito in altre a cui il Comune della Spezia sta lavorando per creare un’offerta sempre più completa, in grado di valorizzare tutto il nostro settore turistico a livello internazionale.” Così l’Assessore al Turismo del Comune della Spezia On. Maria Grazia Frijia.

Il tour, che è iniziato alle 8.30, ha visto il nutrito gruppo, accompagnato da una guida turistica, visitare il castello San Giorgio, sede del Museo Archeologico Formentini; il rifugio antiaereo Quintino Sella; il Museo Amedeo Lia, presso il quale la delegazione ha potuto anche degustare i prodotti tipici della zona per poi ritornare al terminal crociere e proseguire la navigazione verso Napoli.

