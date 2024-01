Report Ambrosetti, Frijia: “Turismo e Blue Economy settori trainanti dell’economia ligure. Governo al lavoro per garantire crescita”

“Gli studi effettuati dal The European House Ambrosetti ci restituiscono buone notizie per la nostra regione; i dati elaborati dalla prestigiosa società di consulenza certificano un aumento del reddito pro capite in Liguria e confermano che il tessuto economico della regione Liguria è molto positivo. Nell’analisi vengono indicati come protagonisti di questa crescita principalmente due settori, la blue economy e il turismo; le eccellenze della cantieristica e lo sviluppo di mete ed esperienze turistiche nei nostri territori si confermano settori trainanti per la crescita della nostra regione. Dati assolutamente interessanti che evidenziano le capacità del nostro mondo imprenditoriale di saper crescere e rinnovarsi; imprese che trovano e troveranno nell’azione del Governo di Giorgia Meloni e nell’attività di Regione Liguria un valido supporto per il futuro.” Così l’On Maria Grazia Frijia, Ass.re al Turismo e alla Portualità Comune della Spezia.

