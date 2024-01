Rolli Days, BPer Banca apre la sede di via Cassa di Risparmio a Genova

Genova- Tornano i Rolli Days, uno degli eventi più attesi dai genovesi, con una edizione invernale inedita: BPER Banca partecipa alla kermesse con l’apertura straordinaria, il 19 e 20 gennaio, della Sede di Via Cassa del Risparmio 15, dove La Galleria BPER Banca ha allestito l’esposizione “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra capolavori di una quadreria genovese”

In particolare, i cittadini potranno visitare i locali siti al 14esimo piano (ex piano di Direzione di Banca Carige) dove sarà possibile ammirare le stanze che accolgono capolavori d’arte del nucleo artistico genovese BPER (ex Collezione d’arte Banca Carige). Si tratta per la maggior parte di opere mai esposte pubblicamente di pittori come il Veronese, il Guercino, il Cavalier d’Arpino che fu maestro di Caravaggio, il Grechetto, Strozzi, Van Dyck.

