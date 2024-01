Se ‘transitioning away’ vi sembra poco

La prima volta del segno meno su tutti i combustibili fossili

La parola chiave è ‘transitioning away’. Non è il drastico e incontrovertibile ‘phase out’ o addirittura ‘phase down’ che la metà dei Paesi del mondo auspicava, ma è comunque la prima volta che nel documento finale di una Conferenza mondiale sul clima si traccia esplicitamente una direzione di uscita da un modello di sviluppo fondato sui combustibili fossili. Perchè fino a ieri si era sempre solo auspicata una generica ‘riduzione’ e ci si era concentrati essenzialmente sul carbone. Abbandonando l’atteggiamento dello struzzo, nel documento finale della COP28 appena conclusasi a Dubai, si prende ora atto di quella che per molti, ma non per tutti, è una ovvietà: per fermare il riscaldamento globale bisogna smettere di bruciare non solo carbone ma anche petrolio e gas.

