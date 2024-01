Serie D. Weekend importante per gli ex Albenga: Boloca esordisce subito in Serie B, Fossati marca un punto a Grosseto

Nel weekend calcistico appena trascorso ci sono stati due importanti novità che riguardano anche l’ambiente ingauno. O meglio, riguardavano attivamente fino ad un mese fa, prima che le strade si dividessero.

L’ufficialità di Gabriel Boloca alla Ternana era già stata notificata settimana scorsa e, in occasione della gara di sabato contro il Bari, mister Roberto Breda lo ha subito convocato. Ma non solo: è arrivato il suo esordio ufficiale in Serie B, entrando al settantottesimo al San Nicola. Il difensore ha dimostrato di avere qualità importanti ed ora si trova tra i professionisti a giocarsi le carte per il suo futuro.

