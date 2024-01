Servizio di trasporto e movimentazione in porto, verso una soluzione condivisa: Sea Log presenterà un nuovo piano di impresa

Un nuovo piano di impresa, aggiornato con le ultime modifiche organizzative, per chiede il rilascio di una nuova autorizzazione a operare in ambito portuale. Lo presenterà Sea Log, azienda che fa parte del Consorzio Asterix, agli uffici dell’Autorità di sistema portuale per superare l’autorizzazione temporanea sino a fine gennaio e continuare a operare all’interno del perimetro portuale, prevalentemente all’interno del Terminal del Golfo.

Il percorso è stato condiviso e deciso nel corso della riunione che si è svolta questa mattina in Via del Molo con la presenza del presidente dell’Authority Mario Sommariva, gli avvocati delle imprese e del consorzio Asterix, dei rappresentanti apicali dei terminalisti Lsct, Terminal del Golfo e Spezia & Carrara cruise terminal, delle aziende ex articolo 16 Eagles service, Dock service e Consorzio Tsl, delle imprese di servizi Hannibal e La Spezia Port Service, di Confindustria e dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e delle sigle di categoria.

