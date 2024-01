Spezia in campo a Follo: terapie per Elia, a parte Gelashvili e Hristov

Prosegue il lavoro sul campo dello Spezia in vista della partita di sabato contro la Cremonese. La squadra di mister D’Angelo, in ritiro in un hotel cittadino per compattarsi dopo il netto ko di Como dello scorso sabato, ha svolto oggi a Follo una seduta tra palestra, nella prima parte, e campo, dove la squadra si è impegnata in esercitazioni tattiche e situazioni di attacco contro difesa. Hanno svolto un lavoro personalizzato sia Petko Hristov che Iva Gelashvili, in dubbio per la partita di sabato, così come Salvatore Elia, ancora alle prese con le terapie dopo il problema fisico emerso al Sinigaglia. Per D’Angelo, dunque, diversi problemi in difesa in vista della partita contro i grigiorossi.

