Su Telenord una puntata dedicata al borgo di Castè

Mercoledì 17 Gennaio alle 20.30 su TeleNord andrà in onda la puntata di “Benvenuti in Liguria“ registrata a Castè, piccolissimo borgo nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia. La nota trasmissione che ogni settimana accompagna il suo pubblico alla scoperta di paesi, borghi e unicità del territorio ligure, dedicherà infatti la puntata di mercoledì 17 alla Val Graveglia, soffermandosi in particolare nel piccolissimo borgo storico Castè. Agli abili giornalisti e conduttori Sergio Rossi e Gilberto Volpara, non è sfuggita l’interessante storia del borgo che stava scomparendo e che oggi, grazie ad un progetto di rinascita basato sul turismo sostenibile, sull’arte e sull’artigianato, è una meta turistica molto apprezzata soprattutto all’estero. Volpara e Rossi, accompagnati dalla food blogger Daniela Vettori, faranno conoscere al pubblico questo villaggio che può ospitare circa una settantina di turisti i quali, oltre a visitare le vicine Cinque Terre, apprezzano la possibilità di fare trekking e mountain bike nei sentieri che attraversano il borgo, visitare l’house art del pittore Mauro Manco e le esposizioni degli artisti residenti nel borgo, vivere l’esperienza di un percorso olfattivo che porterà alla nascita di un’essenza personalizzata firmata OrmaSarai e condividere con gli ospitali abitanti di Castè la suggestiva atmosfera di questo luogo unico. Una puntata da non perdere che saprà conquistare i telespettatori alla ricerca di mete inusuali. Benvenuti in Liguria, la cui regia è a cura di Massimo Fornasier, può essere vista su TeleNord al canale 11 del digitale terrestre o in streaming sul sito Telenord.it .

L’articolo Spezia in campo a Follo: terapie per Elia, a parte Gelashvili e Hristov proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com