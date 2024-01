Tarros attende Serravalle per il turno infrasettimanale

Per il turno infrasettimanale del campionato di serie B Interregionale si trovano di fronte due squadre in cerca di riscatto. Da un lato il Serravalle, che arriva da tre sconfitte consecutive, dall’altro lo Spezia Tarros, reduce dalla partita persa contro Arezzo, dilapidando un vantaggio di 18 punti.

“Domenica – sottolinea il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – abbiamo buttato via una partita che, anche se non matematicamente, ci avrebbe avvicinato ai playoff. Dobbiamo guardare avanti, contro Serravalle sarà una gara difficile, da non sottovalutare. Loro hanno giocatori esperti che hanno disputato campionati importanti”.

