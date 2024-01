Un cerchio di ciottoli sulla spiaggia di Sori, nessun mistero: è l’opera di un artista tedesco

Genova. “La natura non è l’ambientazione, ma parte dell’opera d’arte”. Così David Klopp, 44 anni, presenta la sua opera. Il tedesco, esponente della land art, in questi giorni ha realizzato un’installazione sulla spiaggia di Sori, nel levante di Genova, attirando la curiosità di residenti e turisti.

Klopp, che in questo periodo sta portando avanti un progetto itinerante in giro per il mondo, è solito lavorare con materiale presente sul posto, senza alterare l’ecosistema su cui opera, ma semplicemente modellando l’esistente. Così il “cerchio misterioso” di ciottoli chiari apparso sul litorale potrà essere smontato dalla natura stessa o da altre persone. “La combinazione di natura e cultura crea opere viventi che interagiscono con il loro ambiente”.

