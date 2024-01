Calcio/ La Samp trova l’attaccante, Alvarez del Sassuolo: prestito secco

La Sampdoria pesca dalla A, dal Sassuolo in prestito secco Agustín Álvarez: secondo Sky Sport dopo l’infortunio al crociato anteriore è tornato a disposizione di Dionisi senza mai trovare spazio.

Un elemento a disposizione di mister Pirlo in attesa di altre uscite (Verre e Barreca) per avere nuovi giocatori a sua disposizione visti i tanti infortuni che hanno ridotto la rosa ai minimi termini. Con il Parma torna Gonzalez e non c’è Benedettim mentre Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtim Kasami e Ronaldo Vieira continuano i rispettivi percorsi di recupero.

