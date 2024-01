Calciomercato Val Bormida: Carcarese e Bragno ecco le novità, la Cairese prepara il colpo ad effetto

La Cairese che deve ritrovare la vittoria dopo una sconfitta e due pareggi per non perdere contatto con la vetta. In Promozione, la Carcarese che si sta rilanciando in chiave playoff e il Bragno che vuole rialzare la testa. Tre squadre, tra le altre, nel momento cruciale della stagione che stanno ancora facendo mercato.

Domenica, tra l’altra, sarà sfida al Ponzo tra Bragno e Carcarese. Le defezioni in porta hanno spinto il ds biancoverde Massimo Mignone a lavorare di fantasia visti i pochi estremi difensori disponibili. Il direttore ha pescato un big come Mario Imbesi, già al lavoro con la squadra. Classe 1977 ha un percorso di primo livello nelle categorie liguri avendo vestito le maglie di Vado e Imperia solo per citarne alcune. “È in grande forma – commenta Mignone -, eravamo in emergenza dopo la squalifica per due giornate a Rizzo e per l’indisponibilità di Binello. Grazie anche a Davide Richero per essere sceso in campo domenica scorsa”.

