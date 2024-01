Genova. Disagi al traffico mercoledì in zona Campi per la presenza di una sostanza scivolosa in via Tea Benedetti, che ha costretto la polizia locale a transennare l’area di sversamento e a installare un semaforo.

La zona interessata è che quella che da Campi va verso il ponte di Cornigliano, dove è appunto stato installato un semaforo che regola il passaggio su una sola corsia a senso unico alternato.

