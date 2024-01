Carcare, nuove regole per la movida? La minoranza ricorda al sindaco che “esistono già da tempo”

Carcare. “Il sindaco Mirri ha le idee confuse anche sulla movida e sugli orari dei pubblici esercizi”. Il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” interviene sulle dichiarazioni del primo cittadino in merito alla necessità di intervenire per arginare schiamazzi e decibel troppo alti in ore notturne.

“Si è detto d’accordo, a mezzo stampa, con il collega Lambertini sul fatto che occorra mettere regole più stringenti per il bene della quiete pubblica, affermando che certi orari e certi livelli di musica non si possano tollerare – scrivono i consiglieri di opposizione Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Christian De Vecchi e Stefania Resio – Peccato che, quando è stato approvato il regolamento, entrato in vigore nel 2019, lui stesso, dai banchi dell’opposizione, l’abbia criticato, e in campagna elettorale abbia promesso di cambiarlo”.

