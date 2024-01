Cava Monte Parodi, Scajola: “Allo studio viabilità alternativa”. Ugolini: “Situazione di disagio, vigileremo nell’interesse della comunità”

Attualmente allo studio un progetto di viabilità alternativa per la cava di Monte Parodi, comune di Riccò del Golfo. Lo ha spiegato ieri in Consiglio regionale l’assessore Marco Scajola, rispondendo a un’interrogazione illustrata per il Movimento cinque stelle dal consigliere spezzino Paolo Ugolini; interrogazione “sulla situazione di grave disagio (in particolare per il transito di mezzi pesanti, ndr) per i residenti di Via Parodi per il traffico relativo alla attività di cava”, che si rivolgeva a presidente e assessore competente per conoscere lo stato autorizzativo della cava e per sapere “se intendano rivedere l’autorizzazione della stessa in collaborazione con il Comune territorialmente competente sotto il profilo della viabilità”.

Scajola ha spiegato che l’autorizzazione dell’attività estrattiva per la cava di calcare, risalente al 2009, “non ha scadenza temporale: resta in vigore fino al completamento del programma di coltivazione e riqualificazione ambientale ed è pertanto tuttora vigente. Tuttavia, risulta che l’attività di estrazione sia sostanzialmente ferma da alcuni anni”. C’è poi un’altra autorizzazione, del 2015, relativa all’estrazione di marmo portoro, “ma agli atti di Regione Liguria risulta che non è mai stata avviata”, ha riferito l’assessore.

