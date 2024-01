Cengio. Rinvenuto in una zona periferica del paese, nei pressi del frantoio, un cadavere di cane in un sacchetto di plastica. Dalle immagini postate dalla donna che l’ha trovato, e che ha avvisato la Polizia locale, sembra che la bestiola, di taglia medio piccola, abbia subito maltrattamenti.

Probabile infatti la rottura delle zampe e dell’osso del collo, forse per farlo stare nell’involucro ma non si esclude che si siano perpetrate violenze quando era ancora in vita.

» leggi tutto su www.ivg.it