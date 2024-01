Ex Ilva verso il commissariamento, il governo approva un decreto legge che prevede cassa integrazione straordinaria

Roma. Ex-Ilva verso l’amministrazione straordinaria e il commissariamento. Ieri sera il governo ha approvato un decreto legge proprio perché, a quanto pare, il divorzio da ArcelorMittal non sembra più essere consensuale: nessun accordo perché a quanto pare il colosso indiano ha detto no all’aumento di capitale, pur da posizione di minoranza, proponendo 200 milioni di euro per l’acquisto degli asset senza però poi partecipare alla gestione dell’azienda e a ulteriori finanziamenti futuri.

Secondo l’Agenzia Ansa che cita fonti interne alla multinazionale, la proposta avanzata di cedere tutte le proprie azioni rimanenti non avrebbe incontrato l’approvazione di Invitalia, che si è detta da sempre disponibile a sostenere la società, accusando Mittal “di essersi sempre rifiutata di partecipare al sostegno del Piano industriale approvato in assemblea anche con il proprio voto favorevole”. ArcelorMittal si dice comunque disposta a cedere le quote a un investitore gradito al governo.

» leggi tutto su www.genova24.it