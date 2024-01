“Göbekli Tepé, il santuario che non doveva esistere”, incontro a Sarzana

Sabato 20 gennaio alle 18.30 a Sarzana, all’Atelier Nuova Eleusis di Angelo Tonelli, in Via dei Giardini 14, con il patrocinio della Associazione Culturale Arthena, si terrà “Aspettando Mythoslogos 2024. Göbekli Tepé, il santuario che non dovrebbe esistere”. L’incontro, con videoproiezioni, vedrà gli interventi dello storico Antonio Ratti, che parlerà del sito archeologico di Göbekli Tepé, e di Andrea Calzolari, che racconterà le ricerche sul sito svolte da suo padre Enrico. Posti limitati, occorre prenotare entro il 19 gennaio al 3383153159. A seguire, la locandina:

