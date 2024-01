Il nuovo spot di Esselunga? Riprese al via a Genova sul belvedere di Castelletto

Genova. Furgoni e tir di servizio, carrelli con telecamere e altri strumenti da set cinematografico, sono apparsi questa mattina in Spianata Castelletto e nelle vie limitrofe a Genova. Pronti per un ciak che, si legge su alcuni cartelli, durerà fino a venerdì 19 gennaio con conseguenti limitazioni nell’uso pubblico della piazza.

Si tratta di un film? Si una serie tv? No, secondo indiscrezioni l’allestimento del set sarebbe legato alla realizzazione del nuovo spot di Esselunga. Il gruppo italiano della grande distribuzione organizzata, dunque, avrebbe optato per la più classica delle location panoramiche del capoluogo ligure come scenografia per la pubblicità che presto vedremo sugli schermi di tv e smartphone.

