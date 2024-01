Incendio al Terminal Traghetti, il 25 gennaio riapre il supermercato Coop

Genova. Riaprirà il 25 gennaio il supermercato Coop Antonio Negro del Terminal Traghetti di Genova, dopo l’incendio che ha colpito il centro commerciale lo scorso 31 ottobre. Lo conferma la cooperativa dopo quanto anticipato ieri da Genova24.

Per ora la riapertura sarà parziale: soci e consumatori avranno infatti a disposizione l’offerta completa dei prodotti confezionati (da dispensa, per l’igiene della casa e della persona, non alimentari) e di quelli della parafarmacia Coop Salute (farmaci da banco, integratori alimentari, presidi sanitari, cosmetici, alimenti funzionali e farmaci veterinari), mentre freschi e surgelati saranno presenti con un assortimento ridotto, perché per riattivare i banchi assistiti sono necessari ulteriori lavori.

