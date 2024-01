Interrogazione alla Camera su Piaggio, Ilaria Cavo: “Bene l’interesse di nuovi soggetti e l’impegno del Governo per una soluzione solida”

Liguria. Ilaria Cavo, vice presidente della commissione attività produttive e turismo della Camera per “Noi moderati” e coordinatrice della Lista Toti, commenta la risposta all’interrogazione sulla vertenza Piaggio Aerospace presentata oggi e sottolinea gli importanti impegni assunti da Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Tre i concetti espressi oggi dal sottosegretario Bitonci per conto del Mimit rispondendo all’interrogazione sul futuro di Piaggio Aerospace: l’azienda non merita di rimanere per anni in amministrazione straordinaria; altri soggetti hanno dichiarato interesse all’azienda e sono stati ammessi alla due diligence; occorre attendere la conclusione della gara per effettuare una valutazione in ordine alle richieste di proroga dell’amministrazione straordinaria prevista fino a maggio 2024”.

