Le camere dell’eco

“Una riforma sociale deve fare tre cose: innanzitutto abbattere i muri che separano fra loro i diversi ceti sociali, per aprire a ognuno la strada dell’ascesa sociale; quindi creare un livello generale di vita tale da garantire un minimo di sopravvivenza anche ai più poveri; infine provvedere affinché tutti possano essere partecipi dei benefici della cultura”, credo sia un’affermazione ampiamente condivisibile, nella stereotipata cultura di oggi verrebbe naturale considerarla espressione di una, mi si consenta l’uso di un termine che può sembrare arcaico, ideologia di sinistra, ma in fondo l’area liberale accoglie e celebra i medesimi valori, può comunque risultare strano scoprire che queste parole sono di un signore tragicamente noto: Adolf Hitler. Se la surrettizia ironia con la quale ho sottolineato l’anacronismo del concetto di ideologia può essere diffusamente condivisa, quello che vorrei dimostrare è che il concetto non è obsoleto ma semplicemente tanto metamorfico da aver assunto oggi un aspetto assolutamente differente da quello classico e la prova è individuabile anche in una prospettiva socio politica come quella introdotta dalle righe di apertura. Semplicemente si sono trasformati gli strumenti di controllo da parte della classe egemone sul resto del mondo che, nel frattempo, ha vissuto il fenomeno economico, sociale e antropologico della globalizzazione. Un tempo i poveri erano indispensabili ai ricchi per consentire a questi di essere tali, oggi i vari plutocrati possono glebizzare i “più poveri di loro”, che siano proletari o piccolo borghesi non ha rilevanza, grazie alla possibilità di gestire i grandi centri di potere e quindi di controllo così da creare distinzioni verticali ma omogenizzanti. Concetto criptico che provo immediatamente a esplicitare: le distinzioni orizzontali tracciate dalla condizione economica sono andate via via sfumando per lasciare spazio a linee distintive verticali di vaga ispirazione corportiva che confliggono tra loro assicurando assoluta immunità all’elitè al potere.

Insomma, ciò che è stato gettato nel baratro dell’obsolescenza non sono l’ideologia della lotta di classe, del liberismo o dell’interclassismo cattolico che permangono opache sul fondo del nuovo affresco sociale, ma la loro efficacia e rilevanza culturale; la conflittualità delle classi meno abbbienti non viene più combattuta o punita dallo Stato asservito ai potenti ma, molto più sottilmente, deviata trasformando le masse nei galletti di manzoniana memoria che, comunque destinati alla pentola, ottusamente si beccano tra loro senza pensare minimamente di liberarsi dalla presa delle mani di Renzo e ancor meno comprendere la loro funzione di merce di scambio. Ma il fenomeno è ancor più innovativo in quanto genera un’enorme maggioranza, quasi la totalità dell’umanità, che inconsapevolmente esercita un irresponsabile e inconsapevole controllo su se stessa. Potremmo ricorrere alle parole dello storico e politico britannico Sir John Emerich Edward Dalberg-Acton, più noto come Lord Acton, quando afferma che ““È brutto essere oppressi da una minoranza, ma è peggio venire oppressi da una maggioranza. Perché vi è una riserva di potere latente nelle masse al quale, se viene chiamato in gioco, la minoranza può raramente resistere. Ma dalla volontà assoluta di un intero popolo non c’è appello, nessuna redenzione, nessun rifugio se non il tradimento.” L’affermazione di Lord Acton fotografa la realtà della seconda metà dell’800 ma, mutatis mutandis, risulta estremamente attuale, l’intero popolo al potere è quello di internet, il tradimento è praticamente impossibile, la minoranza non riesce a sopravvivere anch’essa fagocitata dal potere virtualizzato e sopravvive ancora una volta l’orrore del potere, formidabile trasformista, che ha assunto il volto misterioso dell’algoritmo.

