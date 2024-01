Morte di Vincenzo Spera, chiuse le indagini: ora il 19enne che lo ha investito potrà patteggiare la pena

Genova. Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha chiuso le indagini per la morte del promoter Vincenzo Spera, investito sulle strisce da un ragazzo di 18 anni che stava andando all’allenamento di calcio con la vespa del padre il 13 marzo dell’anno scorso in corso Magenta a Castelletto.

Il giovane, Lorenzo P. difeso dagli avvocati Carlo Contu e Nicola Scodnik, aveva investito Spera perché non lo aveva visto attraversare la strada. Il ragazzo, che era finito in ospedale dopo l’impatto, ha sempre dichiarato di aver appreso del fatto quando si era risvegliato in ospedale. Non era ubriaco né drogato ma forse a causa della pioggia sul parabrezza del motociclo non lo ha visto. Non andava neppure troppo veloce e avrebbe avuto il tempo di frenare aveva stabilito la consulenza tecnica disposta dalla procura all’ingegner Marco Sartini. La vespa andava a 43 Km/h, velocità sotto i limiti consentiti.

