Pieve Ligure: gara di cucina “Casseruola Gialla” 2024

Nell’ambito della 65ª Sagra della Mimosa d Pieve Ligure giovedì 8 febbraio 2024 si terrà la 4ª gara di cucina organizzata dall’Associazione “Golfo Paradiso“ di Pieve Ligure con il Patrocinio del Comune di Pieve Ligure, presso i locali del Circolo Parrocchiale di Pieve Ligure in Piazza San Michele (Pieve alta).

Si tratta di un Concorso aperto a chiunque (non professionisti) voglia iscriversi senza limiti di età (i minori tuttavia dovranno essere accompagnati da almeno un genitore).

Il Concorso consiste nell’esecuzione e presentazione di un Piatto a scelta del Concorrente (un antipasto oppure un primo o un secondo) che abbia al suo interno almeno uno degli ingredienti di colore giallo/arancio stabiliti nell’elenco incluso nel Regolamento e che contribuirà a dare tale colorazione all’insieme, senza utilizzo di coloranti artificiali e/o naturali.

Il piatto non può essere riscaldato al momento della consegna per la gara.

L’iscrizione si dovrà fare compilando una apposita scheda d’iscrizione che sarà fornita via mail o personalmente dall’Associazione Golfo Paradiso.

Per informazioni e per il ritiro della scheda rivolgersi alla Presidente: Adriana Adamo (Assoc. Golfo Paradiso): 349-7443526/ 010-3462167.

La scheda d’iscrizione dovrà contenere oltre alle proprie generalità il nome dato alla ricetta specificando se si tratti di un antipasto o di un primo o di un secondo, inoltre occorrerà firmare nell’apposito spazio che il partecipante non è un cuoco professionista, oltre a firmare in fondo alla scheda.

Insieme alla scheda d’iscrizione è necessario presentare, in allegato, la ricetta scritta, completa dell’elenco di tutti gli ingredienti utilizzati, i passaggi necessari per l’esecuzione della stessa e le indicazioni per la cottura (se necessaria)

La scheda d’iscrizione e la Ricetta vanno consegnate o a mano o via mail, alla persona sotto indicata, entro e non oltre martedì 6 febbraio 2024.

Adriana Adamo: 349-7443526; Mail: adrianaadamo@hotmail.com

Associazione Golfo Paradiso: info@golfoparadiso.org

N.B.: nei giorni sotto indicati sarà possibile ritirare schede e Regolamento (dalle 10.30 alle 11.30)

01/02/24 giovedì presso Bar Glico Caffè a Pieve Ligure – Piazza D’Amato

02/02/24 venerdì presso Blu Bar a Pieve Ligure bassa

03/02/24 sabato presso Bar Arcobaleno a Pieve Ligure alta

