Processo agli ultrà, la delegata ai rapporti con i tifosi sul ritiro anticipato del Genoa: “Da Leopizzi telefonata concitata ma nessuna minaccia”

Genova. “Marashi? Non sapevo nemmeno che fosse tifoso del Genoa ma se mi chiedeva dei biglietti invito per le trasferte chiedevo a Zarbano e glieli davo. Leopizzi? Era considerato il punto di riferimento di tutti gli ultrà, ci parlavo spesso perché su ogni iniziativa della società chiedevamo il parere della tifoseria”. Paola Calcagno, è stata per oltre dieci anni e fino all’anno scorso delegata dalla società Genoa al rapporto con le tifoserie (Support liason officer, Slo) e questa mattina è stata chiama in aula nel processo che vede imputati 15 ultrà rossoblu per le minacce e le presunte estorsioni alla società a raccontare i suoi rapporti con i principali imputati e a descrivere alcuni degli episodi oggetto dei capi di imputazione di cui lei è stata direttamente protagonista.

Ma come è accaduto sempre in questo processo, a farla da padrona – rispetto alle intercettazioni ma anche a dichiarazioni precedenti, è la minimizzazione dei fatti che spesso e anche questa mattina fanno saltare dalla sedia non solo il pm Francesca Rombolà ma anche il collegio giudicante. Oggi Calcagno è stata chiamata a raccontare, fra l’altre cose delle minacce di Leopizzi che avrebbe imposto al Genoa di anticipare il ritiro dopo la sconfitta al derby dell’11 marzo 2017, minacciando altrimenti di organizzare la tifoseria per una pesante contestazione.

