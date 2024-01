Regione, la Lista Toti risponde al Pd: “I liguri mandano a casa solo il Pd”

Liguria. Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in consiglio regionale, rispondono così alla polemica sollevata dal segretario regionale Pd, Davide Natale, e dal consigliere Roberto Arboscello.

“#continuatecosì #iliguriacasamandanovoi. Se al Pd piace giocare con gli hashtag visto che non sanno più cosa inventare parlando seriamente, accontentiamo volentieri i consiglieri Natale e Arboscello. Un Pd tanto codardo e opportunista da difendere i rigassificatori a Roma e marciare con il più bieco ambientalismo in Liguria. Un Pd di amministratori (tutti in campo da anni e anni), che hanno devastato municipalizzate e sanità, tanto da mandare la regione in piano di rientro”.

