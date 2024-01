Ristoratrice suicida, la ministra Santanchè a Genova: “Regolamenteremo le recensioni online”

Genova. Il Governo vuole regolamentare le recensioni online per alberghi, ristoranti e locali. Lo ha annunciato a Genova la ministra Daniela Santanchè, ospite del Forum internazionale del turismo organizzato dal Sole24Ore a Palazzo della Meridiana, commentando il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida dopo essere stata tempestata di critiche sui social (a partire dai post di Selvaggia Lucarelli e del compagno Lorenzo Biagiarelli) per una presunta recensione fasulla da lei pubblicata. Sull’episodio indaga la Procura di Lodi per istigazione al suicidio.

“Il caso della povera ristoratrice ci stimola una riflessione. Gli alberghi vivono sulle recensioni, le prenotazioni digitali sono l’85% e tutto questo si avvale di recensioni che possono fare la fortuna o la rovina di un ristorante o un albergo, magari in quattro parole. Siccome oggi quel mondo li esiste e non possiamo vivere senza digitale, credo che dobbiamo riflettere e regolamentare lo strumento“, ha spiegato Santanchè. Se un giornalista “scrive una fake news paga le conseguenze, sui social possono scrivere la qualunque e, pur avendo una polizia postale bravissima, nessuno paga”.

» leggi tutto su www.genova24.it