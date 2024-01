Sampdoria, in arrivo Luca Moro

Genova. Nel mezzo del cammino del mercato, la Sampdoria sembra ritrovarsi in una selva oscura e con la diritta via smarrita. Una calma piatta, senza l’alito di una notizia a gonfiare le vele dell’entusiasmo dei tifosi, che indifferenti a tutto continuano a sostenere la squadra, in numero incredibile, sia a Marassi che in trasferta.

Sarà forse perché l’attaccamento alla maglia di chi frequenta la Sud, travalica il nome di chi indossa quei colori, come ci raccontava un canuto tifoso di ritorno da Venezia, che consolava i compagni di viaggio, raccontando di mercati invernali peggiori, come quello del 1960/6, quando Ravano cedette alla Juventus Bruno Mora, in cambio di Severino Lojodice (e ovvio conguaglio)… e mister Monzeglio si fregiò di un quarto posto, rinunciando a mietere ben altri successi.

