Scontro in Via Padre Giuliani: due persone finiscono in ospedale

Incidente stradale in Via Padre Giuliani alla Spezia, alle 19 di questa sera. Il bilancio è di due persone ferite e trasportate in ospedale. Stando a quanto riferito lo scontro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza ma solo la ricostruzione delle forze dell’ordine potrà fare luce sull’episodio. A ricorrere alle cure dei militi della Pubblica assistenza della Spezia e della Croce gialla sempre della Spezia, una giovane donna e un uomo che non avrebbero riportato gravi lesioni. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice verde e in codice giallo. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata dei rilievi e delle operazioni di soccorso.

