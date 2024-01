Albenga. Si conclude 1 a 1 il match tra Albenga e Asti. In questa giornata uggiosa, la squadra di Sesia non è riuscita a replicare il punteggio dell’andata, terminato 2 a 1. Due, invece, i pali che hanno negato la gioia del doppio vantaggio nel primo tempo, seconda frazione di stallo per ambo le squadre complice probabilmente anche la vicinanza tra la partita di sabato e quella di oggi.

L’intervista al mister dell’Asti in alto sulla nostra pagina.

