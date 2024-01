Spacciano droga tra Savona e Imperia “pressandola” e nascondendola in oggetti di uso comune, otto persone arrestate dai carabinieri

Albenga. Devono rispondere dei reati (continuati) di spaccio di stupefacenti in concorso le otto persone, quattro italiane e quattro sudamericane, arrestate dai carabinieri della compagnia di Albenga in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Savona, su richiesta della Procura della Repubblica. Per tre degli indagati l’ordinanza prevede la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri gli arresti domiciliari.

L’operazione, denominata “Caribe”, è giunta al termine nelle prime ore della giornata di ieri e al termine di una complessa investigazione svolta dai militari del nucleo operativo di Albenga, nel corso della quale sono stati raccolti gravi indizi sull’esistenza di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana su un’ampia piazza di spaccio, compresa tra le province di Savona e Imperia.

