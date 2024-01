Terzo mandato per i presidenti di Regione, Santanchè gela Toti: “Sono contraria: quindici anni sono troppi. La democrazia è anche alternanza”

Una doccia fredda, gelida, quella che è arrivata oggi per l’ipotesi terzo mandato per i presidenti delle Regioni, e quindi anche per il ligure Giovanni Toti. Incassato il sostegno della Lega nelle scorse settimane e archiviate una posizione di apertura messa in mostra dal ministro della Difesa e voce di spicco di Fratelli d’Italia Guido Crosetto e quella decisamente meno conciliante del ministro dell’Interno e portavoce di Forza Italia Antonio Tajani, questa mattina il governatore ligure ha dovuto prendere atto di un’opinione ben poco conciliante espressa dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè che si trovava proprio a Genova in occasione del Forum internazionale del turismo italiano organizzato dal Sole24ore.

Alla richiesta dei giornalisti di esprimere il suo parere sull’argomento, l’esponente di Fratelli d’Italia è stata molto chiara: “Onestamente non sono d’accordo, quindici anni mi sembrano tanti”. E quando le è stato fatto il nome di Toti ha proseguito: “Il mio è un discorso generale, non ad personam, non siamo mica la sinistra. La mia idea personale è che la democrazia sia anche alternanza. Penso che quindici anni sono un periodo un po’ troppo lungo. Questo è quello che penso io”.

Un’opinione personale, dunque, che peraltro è in contrasto con quella espressa di recente dal collega Crosetto. Ma più si avvicina il giorno in cui la premier Giorgia Meloni scioglierà il nodo gordiano e più le dichiarazioni pubbliche assumono peso. L’argomento è sempre più dibattuto e prima o poi anche il primo ministro dovrà rompere il silenzio in materia, magari dopo aver trovato la quadra sul nome del candidato del centrodestra in Sardegna, partita che sta assorbendo molte energie negli incontri romani della coalizione.

Toti dovrà attendere ancora un po’ per sapere dove indirizzare la prua, ma lo farà in compagnia del collega del Veneto Luca Zaia e del presidente della Campania Vincenzo De Luca.



L’articolo Terzo mandato per i presidenti di Regione, Santanchè gela Toti: “Sono contraria: quindici anni sono troppi. La democrazia è anche alternanza” proviene da Città della Spezia.

