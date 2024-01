Terzo Settore, al via Futuro aggiunto: 6 milioni di euro di finanziamenti agevolati per l’accesso al credito

Liguria. Prende il via l’iniziativa Futuro aggiunto. Un’operazione finanziaria, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Cooperfidi Italia e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che permette l’erogazione di 6 milioni di euro di finanziamenti agevolati per supportare l’accesso al credito degli Enti di Terzo Settore aventi sede operativa in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta: un ecosistema che nelle tre regioni di riferimento conta secondo i dati Istat 2020 circa 43.000 organizzazioni e impiega circa 97.000 persone.

Nella XII edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo settore, pubblicata a novembre 2023 da Intesa Sanpaolo e Aiccon (Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), è emerso che il potenziamento del capitale umano (29,8%) e l’accesso alla tecnologia (17,9%) continuano ad essere i principali ambiti di investimento per il futuro, a cui si aggiungono un aumento di allocazione di risorse in ambito di ripensamento dei modelli organizzativi (+1,9 punti sul 2020) e il ridisegno dei servizi offerti (+2,7 punti sul 2020), quali fattori fondamentali su cui agire per affrontare le sfide che si prospettano per il Terzo Settore.

