Tre pedoni investiti a Genova nel giro di un’ora, raffica di incidenti in città e in autostrada

Genova. Tre investimenti di pedoni, per fortuna non mortali, si sono verificati a Genova nel giro di poche ore, complice probabilmente la pioggia che ha ripreso a cadere nel tardo pomeriggio.

L’episodio più recente in via Fillak, nella bassa Valpolcevera, dove una donna di 33 anni è stata colpita da un’auto poco prima delle 19.30. Sul posto l’automedica e i Volontari del Soccorso della Fiumara. Per fortuna le lesioni riportate sono state molto lievi: la giovane è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice verde.

