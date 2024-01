Vaccarezza annuncia possibile emendamento su accorpamenti scuole, Pd e arancioni polemizzano a suon di hashtag

“Accorpare l’Istituto comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio è un errore”: questa la posizione – tema, il Piano di dimensionamento scolastico – del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, recentemente dimessosi da capogruppo di Cambiamo. “Spero che l’assessore Ferro ci ripensi”, ha spiegato in un video postato sulla sua pagina Facebook in cui illustra le ragioni della sua posizione. “Diversamente, se non avverrà, mi vedrò costretto in sede di Consiglio regionale a presentare un emendamento, perché credo che questo sia il motivo per cui sono stato eletto, e da oggi in poi ogni mio video e ogni mio comunicato stampa finirà con #laprovinciadisavonaprimaditutto”.

Diverso l’hashtag consigliato da Partito democratico, che in una nota del segretario ligure Davide Natale e del vice capogruppo in Regione Roberto Arboscello osserva: “Ci sono voluti tre anni di disastri e l’avvicinarsi delle elezioni regionali per destare il consigliere Vaccarezza dall’appiattimento sulle scelte del presidente Toti. Sarà seguito da altri? Sicuramente sì, la paura di essere trascinati al fondo sta trasformando molti consiglieri, sindaci, assessori da sostenitori ad avversari. Credono che bastino due dichiarazioni, spostarsi in qualche altro partito o votare contro qualcosa per far dimenticare questi ultimi anni disastrosi? L’hashtag giusto, caro Vaccarezza, è #primaveneandatemeglioè per tutti i territori non solo per Savona”. A stretto giro di posta la replica arancione, con la coordinatrice della Lista Toti, Ilaria Cavo, e il consigliere regionale Alessandro Bozzano, succeduto a Vaccarezza quale capogruppo di Cambiamo in Consiglio regionale, che affermano: “#continuatecosì #iliguriacasamandanovoi. Se al Pd piace giocare con gli hashtag visto che non sanno più cosa inventare parlando seriamente, accontentiamo volentieri i consiglieri Natale e Arboscello”. Quindi, dopo una serie di punture e rilievi ai Dem, Cavo e Bozzano concludono: “L’unica cosa che invidiamo a questo Pd è l’autostima: più i liguri gli spiegano di non volerne sapere, più perdono le elezioni (il segretario della Riscossa, Natale, ha perso sia Spezia che Sarzana due volte di seguito) più annunciano la loro riscossa. Siamo tutti con voi… l’hashtag perfetto lo avete già: #continuatecosì”; anche se va rilevato che Natale è in sella dal luglio 2023 e le quattro sconfitte del centrosinistra menzionate dagli arancioni sono precedenti – la più recente è Sarzana nel maggio ’23 – l’insediamento del Dem spezzino alla guida del partito in Liguria.

