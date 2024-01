“Viaggiavano a piedi, a dorso di mulo o a cavallo”, convegno sulla Francigena a Sarzana

Mille anni fa la Via Francigena, una delle più importanti direttrici storiche europee di fede, era percorsa da pellegrini che spinti da forti motivazioni spirituali si mettevano in viaggio verso Roma, il centro della cristianità. Viaggiavano a piedi, a dorso di mulo o a cavallo, tra mille difficoltà. Nel terzo millennio alle migliaia di “pellegrini moderni” diretti a Roma, si offrirà la possibilità di conoscere, oltre a città turisticamente rinomate, anche paesi di provincia e piccoli borghi. Tra queste, Sarzana occupa un ruolo d’eccezionale importanza: la città medievale era il centro nevralgico nel quale si ricongiungeva la Via Francigena con la Via per Santiago di Compostela. Un crocevia di pellegrini che transitavano in Val di Magra, e che verranno riportati nuovamente nella bella città medievale.

È questo lo scopo del convegno organizzato da Confartigianato, di concerto con il Comune di Sarzana e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), in programma sabato 20 gennaio alle 10, nella sala consiliare di Palazzo Roderio. Con il coordinamento del giornalista Fausto Rossi, i saluti del sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli parteciperanno Giuseppe Menchelli, direttore Confartigianato La Spezia, Egidio Banti, presidente del centro culturale “Niccolò V”, Giorgio Borrini, assessore alla Cultura del Comune di Sarzana, Luca Parodi, coordinatore commissione cultura della Regione Liguria e i dirigenti di AEVF, tra i quali Luca Bruschi, direttore AEVF, Francesco Ferrari, vicepresidente e Luca Faravelli, project manager. Il progetto culturale mira ad una crescita di Sarzana, quale borgo trainante della Val di Magra e sul quale puntare per far crescere i numeri del turismo.

