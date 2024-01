Nella riunione di ieri l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito anche Pisa-Spezia fra le partite da monitorare con attenzione visti anche i trascorsi fra le due tifoserie. La determinazione in merito alla partita in programma all’Arena Garibaldi il 27 gennaio, “caratterizzata da profili di rischio” prevede la vendita dei tagliandi per i residenti in Liguria e nella provincia di Massa Carrara “esclusivamente per il settore ospiti” e solo con tessera di fidelizzazione dello Spezia Calcio. L’Osservatorio ha previsto inoltre l’incedibilità dei tagliandi, l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

L’articolo A Pisa solo tifosi dello Spezia tesserati proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com