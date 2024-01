Al Barontini presentazione del libro “La fabbrica della felicità”

“Il prioritario diritto alla salute non deve mai essere subordinato al profitto”. Questa affermazione del protagonista del romanzo, tratto da una storia vera: “La fabbrica della felicità”, attraversa tutta la vicenda umana e industriale che vi proponiamo Venerdì 19 Gennaio, alle ore 18, presso il Centro Sociale “Anelito Barontini” di Sarzana, in Via Ronzano 1, alla presenza dell’Autore Giulio Di Luzio.

Un’opera narrativa ed etica di grande forza sociale, capace di introdurci al mondo del lavoro nella sua dimensione pedagogica, attraverso la coraggiosa esperienza di autotutela operaia di un lavoratore e del suo oncologo in una fabbrica di concimi del Sud negli anni Novanta.

