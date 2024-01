Al teatro Moretti di Pietra lo spettacolo “Sale d’attesa” per “superare le diversità”: devoluti oltre 2300 euro

Loano. Ancora una volta il Lions Club Loano Doria si è adoperato per sensibilizzare ai problemi sociali. Infatti ha ideato e realizzato con la collaborazione della Compagnia Teatrale l’evento del 16 Gennaio 2024 al Teatro Moretti di Pietra Ligure, dove si è tenuto lo spettacolo “Sale d’attesa”: tre donne e le loro storie.

L’iniziativa in collaborazione con “APS Cosavuoichetilegga?” ed il patrocinio e contributo del Comune di Pietra Ligure ha visto devolvere l’incasso della serata al Service Nazionale Progetto “Kairos Lions” per contribuire ad acquistare materiale didattico per gli Istituti Comprensivi del Comprensorio ed alle Scuole Superiori del territorio per “superare le diversità” e facilitare l’educazione dei giovani al rispetto per il “diverso”.

