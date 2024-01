Assemblea sull’antenna di Pian di Follo: “Amministrazione si procuri certificazione Asl”

“L’amministrazione comunale di Follo deve procurarsi, entro dieci, quindici giorni, una certificazione di Asl che dica che l’antenna, così come è posizionata, non faccia nulla a livello sanitario: questa la posizione che andiamo a sostenere in Consiglio comunale”. Così Sandro Bertoni, consigliere comunale di Cittadini in Comune e candidato sindaco alle prossime comunali, all’assemblea organizzata dalla forza di opposizione (per la quale erano presenti anche Emiliano Quaretti e Luca Vaccaro) a Piano di Follo, tema l’antenna recentemente installata in paese; al fianco di Bertoni, il giurista ambientale Marco Grondacci. Un’ottantina i presenti raccoltisi alla struttura di Piazza Matteotti, un buon numero dei quali non ha mancato di manifestare preoccupazione e malumore. “L’amministrazione si deve assumere le sue responsabilità e garantire fino alla fine un percorso certificato – ha proseguito Bertoni -. Se si prenderanno l’impegno che chiediamo, allora significherà un cambio di atteggiamento. Diversamente, sarà un problema, e dovremo aspettare giugno perché se ne vadano a casa: allora sarà la nuova amministrazione a fare quello che chiediamo oggi”. Ha aggiunto Bertoni: “Abitiamo in una valle dove ci sono spazi liberi senza case, anziani, persone fragili ecc. Non vediamo quindi perché l’amministrazione oggi non abbia la forza e l’autorità per convocare Tim e chiedere: quanto hai speso per mettere su l’antenna? Ora la sposti e non paghi il canone di concessione finché non rientri dell’investimento”. Bertoni ha altresì invitato i cittadini a partecipare al Consiglio comunale in cui il gruppo di opposizione porterà avanti le proprie istanze sull’antenna (“ma lo convocheranno come sempre alle 10 del mattino di un feriale per impedire la partecipazione”, ha lamentato) e ha concluso: “Un antenna di questo tipo hanno provato a metterla anche alla Pieve, a Spezia. In quell’occasione si è attivato un assessore, si chiama Kristopher Casati: se lo incontrate ditegli che nel 2019 è stato eletto a Follo e che probabilmente un interessamento anche sull’antenna di cui parliamo stasera poteva manifestarlo”.

Tra i punti toccati da Grondacci, il Piano antenne approvato dall’amministrazione comunale di Follo. “Un piano viziato e che deve essere profondamente rivisto – ha detto – perché le mappe presentate non sono chiare né si capiscono i criteri con cui sono state costruite e con cui sono stati individuati i siti. Così com’è non dà garanzie per il futuro”. Il giurista ha inoltre messo sul tavolo alcune proposte per controllare l’attività delle antenne, tra cui, “visto che Arpal non ha molto personale, formare un tecnico del Comune e dotarlo di apposito misuratore, in modo che una volta al mese faccia il giro del territorio per controllare le antenne, almeno quelle più importanti”; un tipo di monitoraggio, ha spiegato, che venne praticato nel corso della sua breve esperienza, oltre vent’anni fa, da assessore all’Ambiente del Comune della Spezia. “I gestori per legge – altro passaggio di Grondacci – ogni anno devono presentare il programma di sviluppo della rete sul territorio, che deve essere mandato anche alle amministrazioni comunali. Quindi nel momento in cui ti arriva sei in grado, se vuoi, di aprire un confronto. Certo che se il confronto lo apri quando arriva l’istanza: lì se non dati un diniego motivato entro trenta giorni, installano l’antenna. Quindi c’è stato l’errore di non prendere in considerazione prima il programma di sviluppo della rete”.

All’assemblea ha inoltre portato un saluto e sostegno Renata Angelinelli, responsabile Ambiente del Partito democratico della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com